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Macaristan'da Yeni Cumhurbaşkanı Seçildi

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Macaristan parlamentosu, eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın çocuk istismarı affı skandalından sonra istifa etmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok'u ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.

Macaristan parlamentosu, eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın çocuk istismarı affı skandalından sonra istifa etmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok'u ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.

Macaristan'ın eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın çocuk istismarı affı skandalından sonra istifa etmesinin ardından parlamento ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderliğini üstlendiği iktidar partisi Fidesz tarafından aday gösterilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok, 146 vekilin katıldığı oylamada 134 oyla cumhurbaşkanı seçildi. Oylamada 5 vekil aleyhte oy kullanırken, 7 oy da geçersiz sayıldı. 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosunda muhalefet vekilleri ekseriyetle oylamaya katılmadı.

Ülkede pazar günü dört muhalefet partisinin destek verdiği bir protesto gösterisinde, cumhurbaşkanlığı seçiminin doğrudan halk tarafından yapılması talep edilmişti.

Seçilmesinin ardından yemin eden Sulyok, kısa konuşmasında cumhurbaşkanlığı affı ve ödüllerine ilişkin kararlarda şeffaflık sözü verdi. Novak'ın yerine seçilen 67 yaşındaki Sulyok'un göreve başlama töreninin 5 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2014'te Anayasa Mahkemesi hakimi olan Sulyok, iki yıl sonra da mahkemenin başkanlığına yükselmişti. Sulyok'un görev süresi beş yıl olacak ve ikinci bir dönem için tekrar aday olabilecek.

Çocuk istismarı davasında hüküm giyen bir mahkumu affettiği ortaya çıkmıştı

Eski Cumhurbaşkanı Novak, cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanarak affettiği mahkumlar arasında devlete ait bir yetimhanedeki çocuk istismarı skandalına ismi karışan bir mahkumun yer aldığı ortaya çıktıktan sonra 10 Şubat'ta istifa etmişti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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