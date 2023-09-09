Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Haftası'nı kutladı

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Zabıta Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Işık, zabıtaların şehir güvenliği ve belediye ile vatandaşlar arasında köprü görevi taşıdığını vurgulayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Zabıta Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Zabıtalarımızın şehrimizin güvenliği için önemini vurgulayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Görevleri gereği Belediyemizin gören gözü olan Zabıta Teşkilatımız, belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi taşımaktadır. Belediyemiz bünyesinde bulunan 7/24 görevini sürdüren, her geçen gün hizmet kalitesini artırarak çalışan tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Zabıta Müdürü Alpaslan Tutar da, Başkan Işık'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti. - KÜTAHYA