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Kütahya Belediye Başkanı UCLG-MEWA Genel Kurul Toplantısına Katıldı

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Kurul Toplantısına katıldı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulüm dile getirilirken belediyeler arası iş birlikleri masaya yatırıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Şehirlerin geleceğe daha güçlü hazırlanması için düzenlenen toplantıda, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulüm dile getirilirken belediyeler arası iş birlikleri masaya yatırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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