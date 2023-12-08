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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık MHP'ye aday adaylığı başvurusu yaptı

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezine belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Işık, başvurunun partisine, iline ve diğer aday adaylarına hayırlı olmasını diledi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediye başkan aday adaylığı başvurusunu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezine yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alim Işık, "Kütahya Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurumuzu ilimiz diğer aday adaylarımızla birlikte gerçekleştirdik. Başvurularımızın partimize, ilimize ve aday adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediyesi Alim Işık MHP Politika Güncel Haberler

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