Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık MHP'ye aday adaylığı başvurusu yaptı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediye başkan aday adaylığı başvurusunu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezine yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alim Işık, "Kütahya Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurumuzu ilimiz diğer aday adaylarımızla birlikte gerçekleştirdik. Başvurularımızın partimize, ilimize ve aday adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi. - KÜTAHYA