Kurtulmuş'tan Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: "Uyarıyoruz, Avrupalılar bu meseleyi film seyreder gibi izlememeliler"

"Bu gördüğümüz manzara Avrupa'nın içten içe çürüdüğünün, içten içe çöktüğünün ve Avrupa'nın makul, muhtedi, geniş siyaset akımlarının bir avuç zibidi, faşist İslam düşmanının eline esir ve oyuncak olduğunun göstergesidir"

ORDU - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi grup üyeleri tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, "Bu gördüğümüz manzara Avrupa'nın içten içe çürüdüğünün, içten içe çöktüğünün ve Avrupa'nın makul, muhtedi, geniş siyaset akımlarının bir avuç zibidi, faşist İslam düşmanının eline esir ve oyuncak olduğunun göstergesidir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da bulunan bir otelde STK temsilcileri ve iş inşaları ile birlikte düzenlenen toplantıda konuştu. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, iş insanları ve STK temsilcilerinin bulunduğu toplantıda, görüş alışverişinde bulunuldu.

"Özellikle batı dünyasında İslam düşmanlığının artık maksimum seviyeye yükseldiğini biliyoruz"

Toplantı öncesi konulan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa dikkat çekti. Kurtulmuş, "Avrupa'da, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Kur'an-ı Kerim'in yeni bir olay olarak ayaklar altına alınması hadisesi ile karşılaşıldı. Bu hadiselerin, bu gösterilerin çoğunun Türk Büyükelçiliği karşısında yapılması da tesadüf değildir. Bu anlamda maalesef Avrupa'da dünyanın birçok yerinde özellikle batı dünyasında İslam düşmanlığının artık maksimum seviyeye yükseldiğini biliyoruz. ve maalesef ağızlarını açtıklarında demokrasiden bahsedenler, hak ve özgürlüklerden bahsedenler yaklaşık 2 milyar Müslümanın en temel haklarından birisi olan kendi inançlarına saygı duyulması hakkını da es geçmektedirler" diye konuştu.

"Avrupa'da Kendi İnsanlık suçudur"

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada hiçbir kimsenin, herhangi bir din mensubunun kutsalına hakaret etmesi asla kabul edilemez. Kim hangi dinç ve inanç mensubunun hangi kutsalına hakaret ediyorsa, doğrudan doğruya abartısız bir şekilde insanlık suçudur. Bu suça ortak olanlar ve seyredenler, İslam düşmanlığının Avrupa'da yeni bir siyasi dalga olarak yükselmesine seyirci kalanlar aslında kendi sonlarını hazırladıklarının da farkında değillerdir. Avrupa kendi değerleri etrafında inançlara saygı, çok seslilik birbirine karşı müsemmanı olma gibi temel topluluk etrafında toplanmış bir siyasal topluluk olduğunu iddia ediyor. İşte bu tür girişimler esas itibariyle Avrupa'nın kök değerlerini ortadan kaldırmaktadır. Biz Müslümanlara bir şey olmaz, 2 milyar Müslüman Allah'ın izni ile her yerde kendi inancına sonuna kadar sahip çıkmasını bilir ama bu gördüğümüz manzara Avrupa'nın içten içe çürüdüğünün, içten içe çöktüğünün ve Avrupa'nın makul, mühtedi, geniş siyaset akımlarının bir avuç zibidi, faşist İslam düşmanının eline esir ve oyuncak olduğunun göstergesidir."

"Avrupa bu meseleyi fil izler gibi seyretmemelidir"

"Uyarıyoruz, Avrupalılar bu meseleyi film seyreder gibi izlememeliler" diyen Kurtulmuş, "Ben Avrupa'da İslam düşmanlığına karşı demokrat olan hakları ortak olmaya, birlik olmaya ve bu barbarlığa karşı ses çıkartmaya davet ediyorum. Avrupa'nın ve batının dünyanın 4 bir yanındaki siyasi yöneticileri, bunu sadece kendi içinizdeki bir mesele olarak görmeyin. Bunu gerçekten Avrupa siyasetine büyük zararlar verecek, Avrupa'nın Müslüman dostları ile arasına mesafe koyabilecek aynı zamanda da siyasi bir mekanizma olduğunun farkına varsınlar. Kur'an-ı Kerim'i yakarak Müslümanlara hakaret etiğini zanneden faşist, insanlıktan arınmış olan insanların sadece ortak 3-5 kişiden ibaret olduğunu sanmayın. Kim bilir onların arkasında hangi siyaset güçleri var ve onlar niçin bunları ortaya çıkartarak Müslüman dünyasına saldırganlığın kapılarını açıyorlar? Burada Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bu oyun karşısında da sesimizi sonuna kadar yükseltiyor ve İslam'a ve Müslümanların değerlerine karşı yapılan bu saldırıları şiddetle lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.