Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gecekonduların yıkım çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Karadeniz Caddesi'nden Tayfun Caddesi'ne kesintisiz ulaşım sağlayacak olan yol için gecekonduların yıkım çalışmalarını inceledi. Yavuzlar, Gaziosman ve Yunusemre bölgesinde kangrene dönen imarsız gecekondu yapıları, istikrarlı bir şekilde birer birer çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yıkım işleminden sonra başlanacak olan yeni yolun Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Karadeniz Caddesi'nden Tayfun Caddesi'ne kesintisiz ulaşım sağlayacak olan yol için gecekonduların yıkım çalışmalarını inceledi. Yavuzlar, Gaziosman ve Yunusemre bölgesinde kangrene dönen imarsız gecekondu yapıları, istikrarlı bir şekilde birer birer çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yıkım işleminden sonra başlanacak olan yeni yolun Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yavuzlar Mahallesi'nde kronik imar sorununun çözümlenmesiyle başlayan eski evlerin yıkım çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Mülkiyet sıkıntıları nedeniyle uzun yıllar bekleyen birçok yeri, çözüme kavuşturarak, vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosman Mahalle'mizdeki kronik sorunları olan problemleri, birer birer çözüyoruz. Yarım asırlık sorunları, yapmış olduğumuz isabetli çalışmalarla istikrarlı bir şekilde çözüyoruz. Yavuzlar Mahallemize hayırlı olsun. Yeni bulvar çalışması nedeniyle en büyük engellerden biri olan gecekondu evleri yıkıyoruz. Karadeniz Caddesi'nden Tayfun Caddesi'ne uzanan yolun tam orta noktasındaki kavşakta gecekonduların yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Yıkımdan sonra burada yol yapım için engel kalmayacak. Uzun süredir bu bölgedeki imarsız yapıların gecekonduların çözümlenmesi için gayret ediyorduk ve nihai sürece geldik. İnşallah bu gecekonduların yıkımıyla birlikte Tayfun Caddesi ile Karadeniz Caddesi'nin arasındaki bağlantı engeli ortadan kalkmış olacak. Yavuzlar, Yunusemre, Gaziosman ile tüm bölgeye ve şehrimize hayırlı olsun. Bütün gayretimiz, insanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan'ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ