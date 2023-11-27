Kırşehir'de yapılan operasyonda 17 kişi yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda, farklı suçlardan hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda 'Kasten Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Kamu Malına Zarar', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Bilişim Yolu ile Hırsızlık' suçlarından aranan şahıslar, saklandıkları gizli bölmelerde bulundu.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan şafak operasyonunda, farklı suçlardan haklarında hapis kararı bulunan 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik yapılan şafak operasyonunda 9 yıl 34 ay 15 gün ve 4 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar ile birlikte 'Kasten Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Kamu Malına Zarar', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Bilişim Yolu ile Hırsızlık' suçlarından araması olan şahıslar; saklandıkları yerlerde oluşturdukları gizli bölmelerde yakalandı.

Emniyet birimlerinin yaptığı teknik takip sonrası yapılan aramalarda bazı suçlular kömürlükte, bazıları ise girilmesi mümkün görünmeyen virane alanlarda yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 17 kişiden A.K., F.Y., S.Ü., Ş.K., H.K. ve D.A. çıkarıldıkları adli birimlerce tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR