Kırgızistan'da biyogüvenlik kanun teklifi tartışıldı

Kırgızistan'da insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliği korumak için hazırlanan biyogüvenlik kanun teklifi konuşuldu. Toplantıda, Orta Asya bölgesinde ABD sponsorluğunda kurulan laboratuvarlarla ilgili endişeler de dile getirildi.

Kırgızistan'da insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliği korumak için hazırlanan biyogüvenlik kanun teklifi konuşuldu.

Kırgızistan Meclis Başkanlığı ve "Oy Ordo" Uzman Girişimleri Merkezi, başkent Bişkek'teki Ulusal Tarih Müze Konferans Salonu'nda "Biyogüvenlik" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Orta Asya bölgesinde ABD sponsorluğunda kurulan laboratuvarlarla ilgili endişeler de dile getirildi.

Biyogüvenlik kanun teklifini hazırlayan Milletvekili Dinara Aşimova, kanun teklifinin ülkenin biyolojik güvenlik sisteminin yasal olarak düzenlenmesi gerektiği için hazırlandığını söyledi.

Aşimova, kanun teklifinin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi devletlerin biyolojik güvenliğin sağlanması alanındaki mevzuatları ile uyumlaştırılması gerektiğini aktardı.

Milletvekili Kamila Taliyeva ise biyogüvenlik kanun teklifinin komşu ülkelerde çoktan kabul edildiğini hatırlattı.

Oy Ordo Uzman Girişimleri Merkezi Başkanı İgor Şestakov, biyogüvenliğin özellikle Kovid-19 pandemi döneminde gündeme geldiğini belirtti.

Şestakov, Orta Asya bölgesinde ABD sponsorluğunda kurulan virüs testi laboratuvarlarla Kırgızistan toplumundaki endişeleri hatırlattı.

Milletvekili Sultanbay Ayjigitov, günümüzde biyogüvenliği, nanoteknoloji ve bilgi teknolojilerinin önem kazandığının altını çizdi.

Milletvekili Nurjigit Kadırbekov ise insan tüketimine sunulan gıda ve tedavi amaçlı tıbbi ürünlere endişe ile bakıldığını belirterek, ülkenin biyogüvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kırgızistan Savunma Bakan Birincisi Yardımcısı Almazbek Karasartov da biyogüvenlik kanun teklifinin Meclis'te görüşülmek üzere kabul edilmesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Biyogüvenliğin, askeri güvenliği doğrudan etkilediğini belirten güvenlik uzmanı Dinmuhamed Almambetov, ülkede gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla teklifin meclis genel kurulunda acil kabul edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Meclis'e sevk edilen yasa teklifinin, ilgili komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor.