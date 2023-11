KESK, İstanbul ve Diyarbakır'da 'Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi İstiyoruz' Mitingi Düzenleyecek

KESK MYK üyesi ve Hukuk, TİS, Uluslararası İlişkiler Sekreteri Zeynep Korkmaz; 2 Aralık'ta İstanbul ve Diyarbakır'da "Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi İstiyoruz" sloganı ile yapılacak miting öncesinde "KESK olarak iktidarın kendi eliyle yarattığı enkazın tüm faturasını emekçilere, halka yıkmak istediği bu bütçeyi kabul etmiyoruz" dedi.

"YÜZBİNLERCE ÖĞRENCİNİN 1 ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEĞİNİ BİLE KESTİLER"

Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu saldırı dalgası için seçimden hemen sonra düğmeye bastılar. Daha bir yıl önce edilen 'bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek' sözlerini seçimleri kazanır kazanmaz unuttular. Nas söylemini rafa kaldırdılar. KDV'yi ÖTV'yi, harçları, tüm kredilerin faiz oranlarını fahiş oranlarda arttırdılar. Motorlu Taşıtlar Vergisini (MTV) iki kez aldılar. Ardından 1 Trilyon 120 milyarlık ek bütçenin de tüm yükünü vergilerle yine bize yıktılar. 'Enflasyonu düşürmek için tüketimi kısmamız, tasarrufu arttırmamız şart' dediler ama ne uçaklarından, makam arabalarından ne de lüks saray harcamalarından, üç dört yerden aldıkları maaşlarından vazgeçmediler. Ama okul öncesi eğitimdeki yüzbinlerce öğrencinin 1 öğün ücretsiz yemeğini bile kestiler.

"MİTİNGLERİMİZDE OMUZA OMUZA VERELİM"

Son seçimden hemen sonra okul öncesi eğitimdeki bir buçuk milyon öğrencinin 1 öğün ücretsiz yemeğini bile kesenlerin yerel seçimlerden sonra ne yapacağını tahmin etmek için kahin olmaya gerek var mı? KESK olarak iktidarın kendi eliyle yarattığı enkazın tüm faturasını emekçilere, halka yıkmak istediği bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Halktan, emekten yana bir bütçe için öncelikle bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Diyoruz ki, yüzde 1'in çıkarı için yüzde 99'u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz. Gelin 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul ve Diyarbakır'da hayata mitinglerde emeğimize, ekmeğimize, geleceğimize, bütçe hakkımıza birlikte sahip çıkalım. Yoksulluk, işsizlik ve yağma düzenin çarkları arasında öğütülmeye karşı 'Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi İstiyoruz' mitinglerimizde omuza omuza verelim."