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İzmir haber! AK Parti Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri Toplantısı yapıldı

Politika Haberleri

İzmir haber! AK Parti Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri Toplantısı yapıldı

İzmir yerel politika haberine göre AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen "Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımıyla yapıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen "Küçük Menderes Bölgesi Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımıyla yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kerem Ali Sürekli, Bayındır'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, halkın genel ve yerel sorunlarında, sivil toplum kuruluşlarının talep ve önerilerinde hiçbir ayrıntıyı atlamayacaklarını, kendilerine iletilen her konuyu Ankara'ya taşıyacaklarını belirtti.

Selçuk ilçesinde Devlet Hastanesi ihalesinin 25 Ekim'de yapılacağını belirten Sürekli, Ödemiş ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı'nın restorasyon projesinin de hayata geçirileceğini bildirdi.

Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan İl Başkanları Toplantısı ve bakanlıklardaki temaslarıyla ilgili de katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika

Kerem Ali Sürekli AK Parti Ankara İzmir Politika Haberler

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