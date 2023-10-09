İzmir'de PKK'ya yönelik operasyon: 3 HDP yöneticisi gözaltına alındı
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP yöneticisi, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesine götürüldü.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP yöneticisi, adliyeye sevk edildi.
HDP İzmir İl Başkanı V.Ç.A, İl Başkan Yardımcısı B.Ç. ve Buca İlçe Başkanı N.T'nin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemi tamamlandı.
Şüpheliler, Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesine götürüldü.
V.Ç.A, B.Ç. ve N.T, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 6 Ekim'de İzmir'de gözaltına alınmıştı.