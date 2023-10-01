İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıda yaralanan polisleri ziyaret etti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıda yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında polis memurlarının durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün terör saldırısında yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nizamiye girişi önünde bugün sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yalanan iki emniyet mensubu Ankara İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, saldırıda yaralanan emniyet mensuplarını hastane ziyaret etti.

Zorlu, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Bugün Ankara'da gerçekleşen menfur saldırıda yaralanan kahraman polislerimizi ve ailelerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in geçmiş olsun dileklerini ilettik. Çok şükür durumları iyi ve tedavileri sürüyor. Allah onlardan razı olsun! Bu hain saldırılara karşı Türk Milleti her daim tek yürek, tek yumruk olacaktır."