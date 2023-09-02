İstanbul'da PKK sloganları atan 4 kişi gözaltına alındı

- İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı' nda PKK propagandası yapan 4 şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ellerinde açtıkları pankartlarla sokak arasında PKK sloganları atarak yürüyüş yapan 4 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos günü akşam saatlerinde bir grup tarafından Başakşehir'de PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici slogan atıldığı ve pankart açılması olayına ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalarda bahse konu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şahıs yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere, yasaklı yayınlara, 1 adet ruhsatsız tüfeğe ve tüfeğe ait 29 adet fişeğe el konuldu . Ayrıca PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahısların yoğun bulundukları bölgelerde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde havadan destekli yapılan huzur operasyonunda adli makamlarca çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şahıs yakalanırken 5 düzensiz göçmen ise yakalanarak İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.