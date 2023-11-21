İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşmasına dair müzakereler Katar arabuluculuğunda devam ederken, İsrail kabinesi yerel saatle 20.00'de söz konusu anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelecek. Kabine toplantısı öncesi ise savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi de anlaşmayı ele almak üzere toplantı düzenleyecek.

İsrail Kabinesi Filistin ile Esir Takası Anlaşmasını Görüşmek Üzere Toplanacak

İsrail'de kabine yerel saatle 20.00'de Filistin ile esir takasına dair anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelecek.

İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşmasına dair müzakereler Katar arabuluculuğunda devam ederken, İsrail kabinesi yerel saatle 20.00'de söz konusu anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelecek. Kabine toplantısı öncesi ise savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi de anlaşmayı ele almak üzere toplantı düzenleyecek.

"Umarım yakında iyi haberler alırız"

İsrail'in güneyindeki askerlerle bir araya gelen Başbakan Benjamin Netanyahu, esir takası anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini ifade ederek, "Şu anda bile çok fazla şey söylemem gerektiğini sanmıyorum ama umarım yakında iyi haberler alırız" dedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, kabinenin esir takasına dair anlaşmaya son onayı vermek üzere bir araya geleceği ifade edilerek, üst düzey bir İsrailli yetkilinin "anlaşmaya çok yakınız" dediği aktarıldı.

İsrailli yetkilinin ayrıca, halen çözülmesi gereken teknik sorunlar olduğunu kaydederek, en az 50 esirin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını, planlanan ateşkesin birkaç gün daha uzatılması karşılığında onlarca kişinin daha serbest bırakılabileceğini ifade etti. İsrail'in ise anlaşma kapsamında hapishanelerde tutuklu bulunan Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakması bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde serbest bırakılan her esire karşı 3 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı iddiası Uluslararası basında yer alan bir çok haberde ise, anlaşma kapsamında çatışmalara 4 ila 5 günlük bir ara verilmesi karşılığında Gazze Şeridi'ndeki 50 kadın ve çocuğun serbest bırakılması ve serbest bırakılan her esir karşılığında 3 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı iddia edildi.,

"İsrail ile ateşkes anlaşmasına yakınız"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de "ateşkes" konusunda İsrail ile anlaşmaya yakın olduğunu ifade etmiş, Hamas'ın yanıtının Katarlı arabuluculara iletildiğini aktarılmıştı.

Anlaşmayı Katar duyuracak

Hamas yetkilisi İzzet El Reşik ise Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, müzakerelerde ateşkesin süresi, Gazze'ye yardım ulaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin İsrail'deki Filistinli mahkumlarla takas edilmesi konularının ele alındığını belirtmişti. El Reşik, her iki tarafın da kadınları ve çocukları serbest bırakacağını, ayrıntıların müzakerelerde arabuluculuk yapan Katar tarafından açıklanacağını söylemişti. - TEL AVİV