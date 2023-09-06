Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan operasyonda Irak'tan yasa dışı yollarla getirilen bin 600 saka kuşu ele geçirildi. Kuşları getiren 2 şüpheliye toplamda 2 milyon 292 bin 780 lira para cezası kesildi.

IRAK'tan Şırnak'a yasa dışı yollarla getirilen bin 600 saka kuşu ele geçirildi. Kuşları getiren 2 şüpheliye, tazminat bedeli dahil, 2 milyon 292 bin 780 lira para cezası kesildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda 10 gün önce ihbar üzerine bir araçta arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Habur Gümrük Muhafaza ekipleri, kafeslerde bulunan yaklaşık bin 600 saka kuşu buldu. Bunun üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çağırıldı. Ekiplerce koruma altına alınan kuşlardan yaklaşık 300'ünün yolda öldüğü tespit edildi. Bin 300 kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde yapılan bakımlarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Şüpheliler M.B ve M.S.Y.'ye 52 bin 780 lira idari para cezası ve 2 milyon 240 bin lira da tazminat bedeli uygulandı.