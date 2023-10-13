İngiltere, İsrail'i desteklemek için Doğu Akdeniz'e askeri güç gönderiyor

İngiltere Başbakanlık ofisi, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve iki Kraliyet Donanması gemisi göndereceğini açıkladı. Gözetleme uçağı, bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek için devriye görevine başlayacak. İngiltere Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki müttefiklere destek sağlamak için bölgede olacak. Kraliyet Donanması da insani yardım çabalarını desteklemek üzere bölgeye gidecek.

İngiltere'de Başbakanlık ofisi, " İsrail'i desteklemek" amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve iki Kraliyet Donanması gemisi gönderileceğini açıkladı.

Gözetleme uçağı, "silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek" amacıyla Cuma günü devriye görevine başlayacağı aktarıldı.

Gözetim uçağının yanında helikopterler, P8 deniz karakol uçağı ve bir denizci birliği de bölgeye gönderilecek.

Başbakan Rishi Sunak, askeri desteğin tansiyonun “daha fazla tırmanmasını önleyeceğini" söyledi.

Başbakanlık ofisi, İngiltere Silahlı Kuvvetleri’nin " İsrail'e ve bölgedeki müttefiklere fiili destek sağlamak, caydırıcılık ve güvence sunmak" için bölgede olacağını kaydetti.

Planlara göre, Kraliyet Donanması'ndan bir görev grubu insani yardım çabalarını desteklemek üzere önümüzdeki hafta bölgeye gidecek.

Başbakan Sunak, hükümetin İsrail'de ortaya çıkan "korkunç sahnelerin tekrarlanmayacağından" emin olmak için “net olması gerektiği" değerlendirmesini yaptı.

Sunak, "Bölgedeki askeri ve diplomatik ekiplerimiz, güvenliği yeniden tesis etmek ve Hamas teröristlerinin bu barbar saldırısının binlerce masum kurbanına insani yardımın ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarımızı da destekleyecek" dedi.

Sunak ayrıca İsrail, Kıbrıs ve bölge genelindeki askeri ekiplerin acil durum planlamasını desteklemek üzere hazırlanmasını istedi.

Hamas Cumartesi günü İsrail'in güneyine benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırılarda en az 1.300 kişi öldü ve 150 civarında rehine Gazze'ye götürüldü.

İsrail'in misilleme olarak hava saldırıları başlatmasından bu yana Gazze'de 1.300'den fazla kişi öldü.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, askeri yardımın "İngiltere'nin Hamas'ın terörist kampanyasının başarısız olmasını sağlama konusundaki kararlılığının yadsınamaz bir göstergesi olacağını" söyledi.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de mahsur kalan İngiliz vatandaşları için uçuşlar düzenlemeye başladı.