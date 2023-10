İHH İnsani Yardım Vakfı İncirlik Üssü'ne Yürüyecek

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak İHH İnsani Yardım Vakfı, tüm araçlarıyla Amerika'nın Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne gideceğini açıkladı. Vakfın Fatih'te bulunan genel merkezinde basın açıklaması yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, 'Cuma günü buradan yola çıkacağız. Adapazarı'na uğrayacağız. Ankara'ya uğrayacağız. Basın toplantıları yapacağız. Sonra İncirlik'e gideceğiz. Eğer bu ateşkes olmazsa orada gerekirse duracağız' dedi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının durmaması halinde Türkiye'nin her yerinden İncirlik Üssü'ne yürüyeceklerini ifade etti. Yıldırım, 'Türkiye'nin her, ilçesinden, her mahallesinden araçlarımızla İncirlik'e yürüyeceğiz. İncirlik üssünün etrafını kuşatacağız' ifadelerini kullandı.

"İHTİYACIN YÜZDE 2'Sİ GİDİYOR"

Acilen insani yardım koridorunun açılması gerektiğini de söyleyen Yıldırım, 'Ben buradan sokaklara çıkanlara teşekkür etmek istiyorum . Tekrardan 68 kuşağı estirelim. Ateşkes yapılıp insani yardım koridorunun açılması lazım. Şu anda ihtiyacın yüzde 2'si gidiyor. Ben buradan Mısır'a da sesleniyorum. Amerika'dan, İsrail'den bu kadar korkma. 2 tane bomba atacakmış. Bırak 2 tane Sina Çölü'ne bomba atsın. Bir çocuğun göz yaşından daha mı değerli bombanın düştüğü toprak' Önümüzdeki günlerde bütün dünyadaki aktivistleri Mısır'a davet edeceğiz. Eğer bu kapı açılmasın, Mısır'a tüm aktivistleri davet edeceğiz" diye konuştu.

"KİM BUNA OLUMLU OY VERİRSE TARİHİN ŞANLI SAYFASINA YAZILIR"

İncirlik ve Kürecik'in kapatılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de çağrıda bulunan Yıldırım, 'Bu vesileyle buradan meclise de bir çağrıda bulunuyorum. İncirlik ve Kürecik'in kapatılması için mecliste gündem yapın. Kim bunu gündeme getirirse ve buna kim olumlu oy verirse tarihin şanlı sayfasına yazılır. Bizim yaptırdığımız hastaneleri bombalayacaklar. Bize gözdağı verecekler. Biz İncirlik'i açık tutacağız. Yok öyle şey. Bundan sonra. Biz kiminle beraberiz' Yetimlerle beraberiz. Dünya yetimleriyle. Yetimin dini, dili, ırkı yok. Bizim dinimizde Peygamber Efendimiz ve yetime sahip çıkan onunla beraberdir. Yetim Filistin'le beraberiz" dedi.

İNCİRLİK ÜSSÜ BURADA NE YAPIYOR

Vakfın genel merkezinde konuşan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür ise '7 Ekim'de Gazze'de bir soykırıma başlayan İsrail, geçtiğimiz günlerde yoğun bombardımanlarda şöyle bir karar almıştır. Gazze'de semalarında uçan İsrail uçakları zaman kaybetmesin. Daha fazla bebek öldürmek için zaman kaybetmesin diye havada yakıt ikmali almaya karar vermiştir. Araştırdığımızda bu uçakların Türkiye'den Ürdün'e geçen Ürdün'den de Gazze semalarındaki İsrail uçaklarına havada ikmal yaptığına şahit oluyoruz. Üzülerek söylüyorum. Dibimizde küçük İsrail kurulmuştur. Neredeyse 75 yıldır bölgede bulunan İncirlik Üssü'nün varlığı sorgulanmalıdır. Tüm yetkili makamlar, sivil toplumumuz ve halkımız bir karar vermelidir. İncirlik Üssü burada ne yapıyor?" dedi.