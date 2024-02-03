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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Doğrunun yanında, yanlışın karşısındayız

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı olduklarını ve bu konunun gündemde kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, HÜDA PAR'ın belediyecilik anlayışını ve hizmetlerini tanıttığı toplantıda, siyaset anlamında doğruya destek verdiklerini ve yanlışa karşı çıktıklarını belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, doğrunun yanında olduklarını, yanlışın da karşısında durduklarını söyledi.

Bingöl Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen HÜDA PAR Aday Tanıtım Toplantısı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi ile başladı.

Yapıcıoğlu, toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına içlerinin yandığını ancak pratik olarak bir şey yapamadıklarını söyledi.

120 gündür Gazze'ye ölüm ve ateş yağdığını ifade eden Yapıcıoğlu, bir avuç siyonistin her türlü hukuk, ahlak ve savaş kuralını ihlal ederek dünyanın gözünün içine bakarak soykırımına devam ettiğini belirtti.

Son dönemlerde Filistin'de temiz su ve gıda yokluğundan ölümlerin başladığı yönünde haberlerin gelmeye devam ettiğini kaydeden Yapıcıoğlu, "İnşallah biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yarın Aksa Tufanı'na destek yürüyüşleri var. Memleketin farklı yerlerinde öğlen saatlerinde destek yürüyüşleri yapılacak. Bu konun gündemde kalması ve buna bir çare buluncaya kadar elden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Parlamentoda temsil imkanı elde ettikten sonra siyaset anlamda duruşlarını ortaya koyduklarını dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Mesela biz dedik ki doğru kimden gelirse gelsin, doğrunun yanında yer alırız, destekleriz. Yanlışı da kim yaparsa yapsın o yanlışa da karşı çıkarız. HÜDA PAR'ın belediyecilik anlayışı, pratiği nedir inşallah onu ortaya koyma ve gösterme zamanıdır. İnşallah 31 Mart bu işin miladı olacaktır ve 1 Nisan günü memleket HÜDA PAR'ın geniş manada belediyecilik anlayışıyla tanışacaktır. Deprem kuşağında bulunan illerimizdeki kardeşlerimiz HÜDA PAR belediyeciliğiyle tanışırsa insan merkezli siyasetin ve hakkın rızasını gözeterek yapılacak olan hizmetin diğer anlayışlardan farkını net bir şekilde göreceklerdir inşallah."

Yapıcıoğlu, konuşmasının ardından HÜDA PAR'ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet İlker Dönmezer, Bingöl Belediye Başkanı adayı Yunus Emiroğlu, Elazığ Belediye Başkanı adayı Yasin Kavaklı, Erzincan Belediye Başkan adayı Yusuf Sezgin ile bazı ilçelerin adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA / Politika

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