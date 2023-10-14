Hakkari'de İsrail'e karşı miting düzenlendi

Hakkari Hak ve Dayanışma (HAK-DA) Platformu organizatörlüğünde İsrail'i kanamak amacıyla "Soykırıma hayır, " Filistin'e destek Siyonizm'e lanet" adı altında miting düzenlendi.

" Filistin'e destek Siyonizm'e lanet" adı altında düzenlenen ve kadın ve çocuklarda ellerine aldıkları "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor, Siyonist İsrail Filistin'de defol, Kudüse selam direnişe devam, Filistin halkı yalnız değildir" pankartlarla mitinge destek verdiler. Burada basın açıklamasını okuyan Hakkari Hak ve Dayanışma (HAK-DA) Platformu Sözcüsü Nihat Gür, "Türkiye genelinde Siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Aynı anda Ankara'da büyük bir mitingle Siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye'den ses veriyoruz. Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. ve dünyanın tüm iyi insanlarına "zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor" uyarısında bulunmak için buradayız. Aziz kardeşlerim Sözün bittiği yerdeyiz. İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler Filistin'de katliam yaparken, susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür" dedi.

Mitin Filistin için yapılan duaların ardında sona erdi. - HAKKARİ