Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: İsrail soykırım yapan terörist bir devlettir

Al Sharq Forum 7. Uluslararası Gençlik Konferansı'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "İsrail bugün soykırım yapan terörist bir devlettir. Onların bir oyunu, planı varsa Allah'ın da bir planı vardır. Biz bir gün inşallah Kudüs'ün de Mescidi Aksa'nın da Gazze'nin de özgürleşeceğine yürekten inanan bir topluluğuz" dedi.

Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezinde 'Engelleri Aşın' konu başlığıyla düzenlenen Al Sharq Forum 7. Uluslararası Gençlik Konferansı 51 farklı ülkeden gelen katılımcılarla gerçekleştirildi. Yabancı diplomatların da katıldığı konferansta Filistin'de yaşananlar ve yenidünya düzeni üzerindeki etkileri ele alındı.

"GAZZE'NİN DE ÖZGÜRLEŞECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Konferansa katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da konuşmacılar içerisinde yer aldı. Gazze de yaşanan vahşeti derin bir üzüntüyle takip ettiğini, şiddetle kınadığını söyleyen Eminoğlu, "Türkiye olarak her zaman Filistin'in, Gazze'nin, Kudüs'ün, kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün olduğu gibi gelecekte de olacağı gibi. Allahuteala Kuranı Kerim'de ayeti kerimesinde de ifade ettiği gibi onların bir oyunu planı varsa Allah'ın da bir planı vardır. Ayetine inanarak bir gün inşallah Kudüs'ün de Mescidi Aksa'nın da Gazze'nin de özgürleşeceğine yürekten inanan bir topluluğuz elhamdülillah. Ayasofya'nın açıldığı gün Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün ki konuşmasında ifade ettiği gibi Ayasofya'nın dirilişi, açılması başta Mescidi Aksa'mızın özgürlüğüne kavuşmasının habercisi olduğu gibi bütün mazlumların, mağdurların, bütün bu masum coğrafyanın inşallah tekrar uyanışına vesile olacaktır. Buradan bir kez daha ifade etmek gerekiyorsa İsrail bugün soykırım yapan terörist bir devlettir. Görüyoruz ki kalbinde adalet istiyor umut taşıyan gençler dünyada iyiliği ve adaleti şu an bakan ve dünyada zulmün konmamasına inşallah vesile olacaktır. Hepimizin ilk kelimeyi sizlere ve kendimi hatırlatmak istiyorum. Her bilmesi gerekiyor ki Allah inşallah nurunu tamamlayacaktır" dedi.