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Gaziantep'te ilk oylar kullanıldı

Gaziantep'te ilk oylar kullanıldı

Politika Haberleri

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oyunu, Mahmut Humayun Özhelvacı Ortaokulu'nda kullandı. Gül, sandığın demokrasinin namusu olduğunu ve seçim gününün huzur içinde geçeceğini söyledi.

'SANDIK, DEMOKRASİNİN NAMUSU'

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oyunu, Mahmut Humayun Özhelvacı Ortaokulu'nda kullandı. Daha sonra gazetecilere konuşan Gül, "Oyumuzu kullandık. Demokrasimize hayırlı, uğurlu olsun. Sandık, demokrasinin namusu. Vatandaşlarımız da sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkıyor. Vatandaş, iradesini sandığa yansıtıyor. Gaziantep'te de huzur içinde bir seçim başladı. Şu ana kadar yansıyan herhangi bir olumsuz durum da yok. Umarız sevgi, kardeşlik ve huzur içinde bir seçim günü yaşayacağız. Tüm sandıklarda sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz var. Türkiye, seçim konusunda dünya devletlerine örnek. Her partiden temsilciler var. Şeffaf bir şekilde seçim süreci devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Politika

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