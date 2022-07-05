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Fransa, Suriye'deki kamplardan 51 kişiyi ülkeye aldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Fransa, Suriye'deki kamplardan 51 kişiyi ülkeye aldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda kalan 35 Fransız çocuğun ve 16 kadının ülkeye getirildiğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda kalan 35 Fransız çocuğun ve 16 kadının ülkeye getirildiğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan kamplarda bazı Fransızların ülkeye getirildiği bildirildi. Açıklamada, " Fransa, bugün Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda kalan 35 Fransız çocuğu ülkeye getirdi. Bu operasyon aynı kamplardan 16 annenin de dönüşünü içeriyor" ifadeleri kullanıldı. Çocukların çocuk esirgeme kurumuna teslim edildiği ve sağlık durumlarının takip edileceği belirtildi. Annelerin ise adli makamlara teslim edildiği aktarıldı. Tahliye operasyonu için yerel yetkililere teşekkür edildi.

İnsan hakları grupları, uzun süredir Fransız hükümetine savaş döneminde ebeveynleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelere getirilen ve oralarda doğan 200 civarındaki çocuğun ülkeye getirilmesi yönünde çağrıda bulunuyordu. Çocuklar, Suriye'nin kuzeydoğusunda yetersiz beslenme ve hastalıkların yaygın olduğu kamplarda tutuluyordu. Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) tarafından Eylül ayında yayınlanan bir rapora göre Suriye'deki El-Hol Kampında her hafta ortalama 2 çocuk hayatını kaybediyor.

Bugünkü operasyondan önce Fransa, 2016'dan bu yana 126 çocuğu ülkeye almıştı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / Politika

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