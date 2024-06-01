Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk dışında çıkıldığında gereken yapılacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyasette referansımız; hukuktur. Ancak hukukun dışında çıkıldığında, ülkenin mahkemeleri elbette gerekeni yapacaklarıdır. Bizim hukuk karşısında boynumuz kıldan incedir. Aynı tavrı muhalefetten de bekleriz. 'Özgürlük' adı altında, başkalarının özgürlüğünü daraltmaya yönelik eylemler karşısından kimse bizde yumuşak tavır beklemesin. Terör karşısında iktidar ve muhalefet ortak bir tavır geliştirebildiğinde terör tamamen miadını dolduracaktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika