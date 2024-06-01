Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk dışında çıkıldığında gereken yapılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette referanslarının hukuk olduğunu belirterek, hukukun dışına çıkıldığında ülkenin mahkemelerinin gerekeni yapacağını söyledi. Erdoğan, özgürlük adı altında başkalarının özgürlüğünü daraltmaya yönelik eylemler karşısında yumuşak bir tavır beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Terör karşısında iktidar ve muhalefetin ortak bir tavır geliştirebildiğinde terörün tamamen sona ereceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyasette referansımız; hukuktur. Ancak hukukun dışında çıkıldığında, ülkenin mahkemeleri elbette gerekeni yapacaklarıdır. Bizim hukuk karşısında boynumuz kıldan incedir. Aynı tavrı muhalefetten de bekleriz. 'Özgürlük' adı altında, başkalarının özgürlüğünü daraltmaya yönelik eylemler karşısından kimse bizde yumuşak tavır beklemesin. Terör karşısında iktidar ve muhalefet ortak bir tavır geliştirebildiğinde terör tamamen miadını dolduracaktır.