İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas, acil bir toplantı çağrısı üzerine Ürdün'den ayrılarak Batı Şeria'ya geri dönecek ve İsrail-Hamas çatışmalarının ele alınacağı toplantıya katılmayacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab Hastanesi düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hüseyin el-Şeyh yaptığı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'dan ayrılarak Batı Şeria'ya geri döneceğini belirterek, Abbas'ın bu gece acil bir toplantı çağrısında bulunduğunu ifade etti.

El-Şeyh, Abbas'ın ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderlerle yarın Amman'da yapılması planlanan ve İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal ettiğini aktardı. - RAMALLAH