Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail'in saldırılarını durdurmasını görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi. Abbas, ayrıca insani yardımın hızlandırılmasını talep etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetiminin merkez binasında bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Blinken ile görüşmesinde Abbas, Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı savaşın derhal durdurulması ve bölgeye tıbbi malzeme, gıda, su, elektrik ve yakıt dahil olmak üzere insani yardım sağlanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Abbas, "Son derece zor şartlarda yeniden buluşuyoruz. Gazze'deki Filistin halkımızın, uluslararası hukuk kurallarını tanımayan İsrail savaş makinesinin elinde maruz kaldığı soykırım ve yıkım savaşını anlatacak kelime yok." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı, şöyle devam etti:

"4 bini çocuk, 10 bin Filistinlinin öldürülmesine, on binlercesinin yaralanmasına, on binlerce konutun, altyapının, hastanelerin, barınma merkezlerinin ve su depolarının yok edilmesine nasıl sessiz kalabiliriz?"

Abbas, Filistin halkının Gazze, Batı Şeria veya Kudüs'ten zorla göç ettirilmesine karşı uyarıda bulunarak "bunu kategorik olarak reddettiklerini" vurguladı.

Askeri çözümlerin İsrail'e güvenlik getirmeyeceğine dikkati çeken Abbas, Blinken'a "Bu suçları işlemelerini derhal durdurmanızı istiyoruz." çağrısında bulundu.

Abbas, bölgede güvenlik ve barışın, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarında İsrail işgaline son verilmesiyle sağlanacağını belirtti.