Üye Girişi
Haberler

Fatih Erbakan, Yozgat'ta Belediyeleri Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta belediyeleri ziyaret etti. Erbakan, Yozgat Belediyesi ziyaretinde, Başkan Kazım Arslan'a 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Erbakan, ahlaklı belediyecilik ve adaletin önemine vurgu yaparak, Yozgat'ta dertlere derman olacaklarına inancını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta belediyeleri ziyaret etti.

Erbakan, Yozgat Belediyesi ziyaretinde, Başkan Kazım Arslan'a "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Erbakan, Belediye Başkanı Arslan'ın tecrübeli olduğunu belirterek, "Daha önce de Yozgat'ı hayırlı hizmetlerle buluşturan, Yozgat'ın, Yozgatlının derdini bilen, derdiyle dertlenen tecrübeli ve Yozgat'ın has evladı olan bir başkanımız. Yeni dönemde de inşallah Milli Görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilikle Yozgat'ta dertlere derman olacağına inancımız tamdır." dedi.

Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin iki boyutunun olduğunu anlatarak, "Bir tanesi işin ehline verilmesi, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırılması, diğeri de hizmetlerin adil bir şekilde en öncelikli, en çok ihtiyaç duyan yerden başlamak üzere bütün bir şehre iletilmesi. İnşallah bu adaleti başkanımız burada tesis edecek. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, bereket demek. Bereket demek de borcun ve faizin olmadığı denk bütçenin gerçekleştirildiği bir belediye demektir." diye konuştu.

Erbakan, daha sonra Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan ile Kadışehri ilçesi Belediye Başkanı Davut Karadavut'u da ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Politika

Yozgat Belediyesi Fatih Erbakan Kazım Arslan Yozgat Refah Politika Güncel Haberler

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Bakmadan Geçme

2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title