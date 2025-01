Erdoğan'dan muhalefete 'Kırmızı kartlardan puzzle yapın' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in savaş çağrısına, "Siz bu işleri bırakın, siz gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın. Onlarla oynayın, onlarla oyalanın" dedi.

Erdoğan, Adana'da AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Havayolu ile Çukurova Havalimanı'na gelen Erdoğan, daha sonra helikopter ile Yüreğir ilçesinde bulunan Serinevler Spor Salonu'na geldi.

"Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyeceğiz"

Burada düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, muhalefetin tuzaklarına düşmeyeceklerini ifade ederek, "Adana'yı ve Adanalı kardeşlerimi, bu şehre meftun olan şairlerin diliyle bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ına kurban Adana. Bizleri canlı bağlantı ile takip eden Amasya, Sinop ve Tokat'taki kardeşlerime de selam gönderiyorum. Bu coğrafyadaki Yemen ağıtları, Sarıkamış ağıtları her biri millet olarak yüreğimizi dağlayan Avşar ağıtları Adana'nın ne kadar önemli ruh derinliğine sahip olduğunun kanıtıdır. Biz Adana'yı bazıları gibi sıcaktan, kebaptan, portakal ve şalgamdan ibaret görmüyoruz. Adana, şehitler yurdudur. Söylediğini doğrudan söyleyen civan mert insanlar memleketidir. Adanalı, Allah'ın adamıdır. Adana'nın ırmakları, Göksu, Seyhan ve Ceyhan kökünü Türkistan'dan alan sadece Çukurova'yı değil, gönüllerimizi sulayandır. Adana, yalnızca coğrafyadan ibaret değildir. Bulunduğumuz her makam unutmayınız milletimizin bir emanetidir. Bu görevler bize ülkeye ve millete hizmet etmek için verilmiştir. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için gerekirse benliğimizi, nefsimizi ayaklar altına alacağız. Gerekirse gecemizi, gündüzümüze katacağız, muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyeceğiz. İş üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Muhalefetin kart oyunları yaptığına değinen Erdoğan, "Adana'da büyük kongremizin ardından seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Adana'da bu anlayışla çalışmanızı, girmedik hane, dokunmadık yürek bırakmamanızı istiyorum. Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon, program, proje geliştirmeden siyaset yapamamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak bu iş tamam diyemeyiz. AK Parti'nin hiçbir mensubu armut piş, ağzıma düş anlayışında olamaz. Ne yapıp kazanıyorsak hak ederek kazanmalıyız. Allah ömür verdikçe, Adana ile birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etmeye 85 milyonun tamamı için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sizlerden de durmadan, duraksamadan, 14 Ağustos 2001'deki heyecan ile çalışmanızı özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür"

Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesine değinen Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

"Suriye'de Baas rejiminin 61 yıllık zulüm düzeni ve 14.yılına giren kanlı savaş sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri uğruna 1 milyon kişiyi kurban verdiler. İnsanlığımızın ve kardeşliğimizin sınandığı bu süreçte bizde inancımıza, tarihimize ve kültürümüze yakışır bir politika izledik. Biz ne yaptık, mazluma kucak açtık, garibin elinden tuttuk. Yetime kol kanat gerdik. Soframıza bir tabakta muhacirler için koyduk. Hatırlayın biz mazluma, muhtaca sahip çıkarken 14-28 Mayıs seçimlerinde karşımızdaki aday çıktı ve 'Hepsini geldikleri yere göndereceğiz' dedi. Sağa sola etiket yapıştırarak Suriye'deki terörden kaçıp ülkemize sığınan bu mağdurları hedef gösterdiler. Sonuçta ne oldu. Milletimiz bu nefret siyasetine sandıkta gereken cevabı verdi. Sonrada partisi oturduğu koltuğu çekip aldı. Şimdi ne kapısını çalan ne de soran var. Unutuldu. Biz, bize yakışanı yaptık. Nefret siyaseti güdenlerde kendilerine yakışanı yaptılar. Neticede yakışan dayanışma, kardeşlik oldu. Suriye krizinde gördük ki sabrın sonu selamettir. Kim ki sabretti Allah ona yardım etti. Artık Suriye özgürleşti ve 13 yıllık hasretin ardından misafirlerimiz yurtlarına başları dik bir şekilde dönüyorlar. Ülkedeki yeni yönetim mutedil bir anlayış sergiliyor. Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür."

"İsrail, Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler"

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının da önemli olduğuna ve Türkiye'nin Gazze'nin yanında olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye olarak Suriye'nin yaşadığı yıkımları yeniden bir bütün, müreffeh bir ülke haline gelmesi için her türlü desteği vereceğiz. Suriye'den sonra Gazze'den de müspet bir haber aldık. Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasında ateşkes mutabakatına varıldı. İsrail hükumeti 467 gündür uyguladığı soykırım ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş hareketini kıramamıştır. 2 milyon kardeşimizi aylarca bombaladılar. Çocukları öldürdüler, hastaneleri yerle bir ettiler. Okul, cami, kiliseleri enkaza çevirdiler. Gıda sırası bekleyen sivilleri vurdular. İnsani yardım malzemesi taşıyan tırları vurdular. Tam 467 gün boyunca her türlü zulmü ve gaddarlığı Gazze'de sergilediler. Ancak Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler. 50 binden fazla masum insan şehit edildi. 110 binden fazla sivil yaralandı. 10 binden fazla Gazzeli nerede bilinmiyor. Tüm bunlara rağmen Filistin halkı pes etmedi, diz çökmedi. İsrail'in ve özellikle Netenyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin ne kadar kabarık olduğunu biliyoruz. Gazze'nin eskiye dönmemesi için İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. Türkiye olarak nasıl 467 gün boyunca bir an olsun yalnız ve sahipsiz bırakmadıysak inşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz. Verdiğimiz mücadelemiz artarak devam edecek" dedi.

"Türkiye'nin nasıl dik bir duruş sergilediği anlaşılacaktır"

Türkiye olarak Suriye ve Gazze için her zaman mağdurun, mağdurun yanında olduklarına değinen Erdoğan, "Hem Suriye hem de Gazze krizinde biz mazlumdan, mağdurdan ve adaletten yana tavır aldık. Batı'nın ve emperyalist güçlerin ne dediğini değil, kendi inancımızı önemsedik. Avrupa ve Siyonistler bize ne der diye hiçbir şekilde aldırmadık. Bizim yerimiz mazlumun yanıdır dedik. Bütün dünya sağır ve dilsiz kesilmişken bu kardeşiniz hakkı söyledi ve haklının yanında yer aldı. Bu uğurda ciddi bedel ödedik. Ahlaksız ve alçakça iftiralara maruz bırakıldık. Hırslarının esiri oldular. Bunların hiçbirini unutmadık. Filistin ve Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye için dua ettiği dönemde 3-5 oy için yalan söyleyenleri unutmadık, unutmayacağız. Bunları yapanların derdi hiçbir zaman Filistin, Gazzeli mağdurlar, Suriyeli muhacirler olmadı. Sadece siyaset yaptılar. Sadece mazlumları istismar ettiler. Şüphesiz tarih, en büyük hakemdir. Zaman, kimin haklı kimin de haksız olduğunu ortaya çıkartmaktadır. Gelecekte her 2 meselede de Türkiye'nin nasıl dik bir duruş sergilediği anlaşılacaktır" diye konuştu.

"Orası artık bir gayya kuyusu"

Muhalefet lunaparkta oyun oynadığını anlatan Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

"Biz, gerek içeri de gerek te dışarı da her aşaması hesaplanmış bir strateji yürütürken ana muhalefetin durumunu da sizlerde görüyorsunuz. Eser, hizmet gibi bir dertleri yok. Biraz ciddiyet ve ağır başlılık arıyoruz, onu dahi bulamıyoruz. Siyaset mi yapıyorlar lunaparkta oyun mu oynuyorlar anlayabilene aşk olsun. Gençlerin, çocukların oyuncakları haline geldiler. Kim kimi hançerliyor, kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak, hizmet etmek yerine sürekli birbirlerine çelme çakma peşindeler. Artık ayyuka çıkan yolsuzluk, usulsüzlük vakalarını saymıyorum bile. Orası artık bir gayya kuyusu. Deşildikçe, üzerine gidilip kazıldıkça altında daha beter, daha utanç verici skandallar patlak veriyor. Adli ve emniyet birimlerimiz bunları tespit ediyor, yakalıyor ve beytülmale uzanan kirli ellerin hesabını hukuk önünde soruyor. Para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları ve ihale yolsuzlukları dışında bizim eserimiz diye gösterebilecekler hiçbir icraatları yok."

"Hem dersini bilmiyor hem de cehaletini bağırarak, çağırarak kapatmaya çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihale yolsuzluğu soruşturmalarına ilişkin yaptığı, "Turpların büyüğü heybede." açıklamasının ardından "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yanıt vererek, "Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Bir de biz bilmiyoruz, sen nasıl biliyorsun diyorlar. Sayın Özel'e buradan soruyorum. Sayın Özel, sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Neyi takip ediyorsun da bunları bileceksin. Esenyurt Belediyesi'ni mi takip ediyorsun, Beşiktaş Belediyesi'ni mı takip ediyorsun. Oralarda olan şu son gelişmelerden haberin yoksa sen artık bu görevi bırak. Zaten birileri de gelip elinden bu görevi elinden alacaklar. Esad uçakla kaçarken Esad ile görüşülmeli diyen sen değil misin. Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu. 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin. Yargıyı, bizi suçlayacağına CHP'yi zehirli sarmaşık gibi saran bu soygun düzeni ile gel mücadele etsene. Harami arıyorsan, etrafını saran haramileri araştır. Meşhur şiirinde Ülkü Tamer ne diyor. 'Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten' diyor ya. Sayın Özel'in yargıya aks eden yolsuzluk davaları üzerinden savurduğu tehditler de aynen böyle. Hem dersini bilmiyor hem de cehaletini bağırarak, çağırarak, Türk siyasetine hiç yakışmayan ifadelerle kapatmaya çalışıyor. Atalarımız 'Büyük lokma ye, büyük laf etme' demişler. Bunlar her açığa düştüklerinde büyük büyük laf ediyorlar ama sonra kuzu kuzu hizaya geliyorlar. Her suçüstü yakalandıklarında aslan kesiliyorlar ama sonra süt dökmüş kediye dönüyorlar. CHP lideri sayın Özel'e samimi tavsiyem şudur; Siz bu işleri bırakın, siz gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın. Onlarla oynayın, onlarla oyalanın" diye konuştu.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Adana'da son 22 yılda güncellenmiş değerle 922 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlattı.

Konuşmanın ardından Erdoğan, Mersin'de düzenlenecek AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere helikopter ile kentten ayrıldı. - ADANA