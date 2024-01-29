Emine Erdoğan, Türk Eğitim Tarihi Sergisini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan "Maarif: Türk Eğitim Tarihi" sergisini ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda geçen ay açılan "Maarif: Türk Eğitim Tarihi" sergisini gezen Emine Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşlik etti. 30 farklı kurum ve koleksiyonerlerden toplanan 700'e yakın eserden oluşan sergiyi beğeniyle gezen Emine Erdoğan, eserleri detaylı bir şekilde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, sosyal medya hesabından sergiye dair yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan 'Maarif: Türk Eğitim Tarihi' sergisini ziyaret ettik. Sergi, Köktürklerden Cumhuriyet'in 1960'lı yıllarına kadar uzanan eğitim yolculuğuna dair 30 farklı kurumdan toplanan yüzlerce eseri bir araya getiriyor. Türk eğitim tarihinin gelecek nesiller tarafından da bilinmesi ve yaşatılması adına sunulan bu önemli katkıda emeği geçenleri tebrik ediyor, herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum."

"Sergiyi herkesin görmesini tavsiye ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Tekin ise serginin Divanü Lügati't-Türk ve Kutadgu Bilig ile başlayıp, bugüne kadar Türkiye'nin eğitimdeki serencamını anlatan güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Her açıdan bu hikayeyi ortaya koymuşlar. Burada ders kitaplarından önemli baş ucu kitaplarına, öğrencilerin notlarından kayıt defterlerine, diplomalardan madalyalara kadar aklınıza gelebilecek her türlü eser var. Bunun kurumsallaşması gerekiyor, o da Bakanlığımıza düşen bir iş. Biz 100. yıl vesilesiyle bir eğitim tarihi müzesi oluşturmayı gündemimize almıştık. Bakanlığımızın arşivinde çok sayıda eser var. Bu sergiye de ciddi anlamda eser katkısında bulunduk. Bu sergiyi herkesin görmesini tavsiye ediyorum" dedi. - ANKARA