Düzce Valisi Selçuk Aslan Başkanlığında İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen il encümeni toplantısında 22 madde görüşülerek karara bağlandı.

Düzce İl Özel İdaresinin karar ve yürütme organı olan il encümeni toplantısı Vali Selçuk Aslan başkanlığında yapıldı. Toplantıya; İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Encümen Üyeleri Şaban Arslan, Mustafa Özlü ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait 22 madde, görüşülerek karara bağlandı. - DÜZCE