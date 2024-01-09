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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Bakan Fidan, daha sonra Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile görüştü. Bakan Fidan'ın Kırgızistan'da temaslarının ardından Tacikistan Dışişleri Bakanı Sayın Sirojiddin Muhriddin'in davetine icabetle yarın Tacikistan'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Bakan Fidan, daha sonra Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile görüştü.

Bakan Fidan'ın Kırgızistan'da temaslarının ardından Tacikistan Dışişleri Bakanı Sayın Sirojiddin Muhriddin'in davetine icabetle yarın Tacikistan'ı ziyaret edecek. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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