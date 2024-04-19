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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hollanda'dan Türkiye'ye döndü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey'deki temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere Hollanda'dan ayrıldı. Fidan'ı taşıyan uçak Rotterdam şehrinden hareket etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey'deki temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere Hollanda'dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'daki temaslarını tamamladı. Fidan'ı taşıyan uçak yerel saatle 17.40'ta Rotterdam şehrinden Türkiye'ye doğru hareket etti. Dışişleri Bakanı Fidan yarın İstanbul'da Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile görüşecek.

Fidan, bugün Lahey temasları çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüşmüş, Türk toplumu ve STK temsilcileri ile de bir araya gelmişti. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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