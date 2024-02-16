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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da temaslarına başladı. Bakan Fidan, Münih'te Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile görüşme gerçekleştirdi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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