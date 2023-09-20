Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Ylva Johansson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde AB Komisyonu Üyesi Ylva Johansson ile bir araya geldi. Görüşmede vize serbestisi ve yasa dışı göçle mücadele konuları ele alındı.