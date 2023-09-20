Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Ylva Johansson ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde AB Komisyonu Üyesi Ylva Johansson ile bir araya geldi. Görüşmede vize serbestisi ve yasa dışı göçle mücadele konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile New York'taki Türkevi'nde görüştü.
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından, Bakan Fidan'ın New York'taki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, vize serbestisi ve yasa dışı göçle mücadele konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Politika