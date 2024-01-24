Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana'da Suriye konulu görüşmelerde Gazze'nin etkisini önemli buldu

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kazakistan'da "Suriye" konulu Astana görüşmelerinde, Gazze'deki gelişmelerin Suriye sahasına yansımaması gerektiği belirtti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki "Suriye" konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı'ya Türkiye'ye temsilen katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, toplantı marjında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldız'ın gerçekleştirdiği görüşmelerde, Gazze'deki gelişmelerin Suriye sahasına yansımaması, insani konuların halli ve kalıcı çözüm için BMGK'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi sürecin bir an önce canlandırılması yönündeki mesajları muhataplara ilettiği aktarıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Rusya ve İran heyetlerinin katıldığı Astana toplantısının ikinci ve son gününde ana oturumun yapılması, garantör ülkelerin ortak bildiriyi kabul etmesi bekleniyor.

Bakan Yardımcısı Yıldız, Kazak mevkidaşı ile görüştü

Bakan Yardımcısı Yıldız, Astana'daki temasları kapsamında ayrıca Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev'e nezaket ziyaretinde bulundu. - ASTANA