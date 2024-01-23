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Devlet Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil Altınok mührünü vuracak

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Devlet Bahçeli, terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler ve Cumhuriyet karşıtlarının 31 Mart'ta unutamayacakları bir ders alacaklarını belirtti. Ayrıca, Mersin'de Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104. yılında açık hava toplantısı yapacaklarını ve Filistin devletinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Bahçeli : "İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil Altınok mührünü vuracak"

-Devlet bahçeli:

"Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır"

-"DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir"

-"İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum"

-" Bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri öldüren barbarların yakasından tutulup burunlarından fitil fitil getirilmeli"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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