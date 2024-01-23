Devlet Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil Altınok mührünü vuracak
Devlet Bahçeli, terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler ve Cumhuriyet karşıtlarının 31 Mart'ta unutamayacakları bir ders alacaklarını belirtti. Ayrıca, Mersin'de Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104. yılında açık hava toplantısı yapacaklarını ve Filistin devletinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Devlet Bahçeli : "İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil Altınok mührünü vuracak"
-Devlet bahçeli:
"Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır"
-"DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir"
-"İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum"
-" Bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri öldüren barbarların yakasından tutulup burunlarından fitil fitil getirilmeli"