Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasköy ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Hasköy ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Burada ilçe sakinleriyle bir araya gelen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Hasköy ilçesinin her zaman AK Parti'nin yanında olduğunu, kendilerine güç verdiğini belirten Yılmaz, her seçimde güzel bir duruş gösteren ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Kendilerine verilen desteğe her zaman layık olmaya çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, "Gerek merkezi idare olarak, gerek yerel yönetimlerde elimizden geldiğince size güç verdik, destek verdik, eser ve hizmet siyasetimizi Hasköy'de hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Bu işler bir bayrak yarışı. Hasköy'ü bir aile olarak görüyoruz. Hasköy'le gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Tüm güçleriyle ilçe için hayata geçirilecek projeleri destekleyeceklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Elimizden gelen tüm gücümüzle projelerle destek olacağız. Hasköy'de bir sıkıntı olmaz. Hasköy pazar gününe hazır mı? Hasköy pazar günü AK belediyecilik, gerçek belediyecilik demeye hazır mı? Hasköylüler zaten bizden daha fazla bu davayı biliyorlar. Hasköylüler ariftir. Ne yapacağını bilir. Yapacağımız seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hasköy'ümüz kazansın diyorum."