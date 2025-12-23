Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu sene dünyanın 16. büyük ekonomisi olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 2. Azerbaycan- Türkiye Yatırım Forumu'ndaki konuşmasında, "Bu sene nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi olacağız. Satın alma gücü paritesiyle ise dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağız. Türkiye bu şekilde yoluna devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Yılmaz temasları kapsamında, Türkiye- Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) ve Azerbaycan'da İhracatın ve Yatırımların Teşviki Fonu (AZPROMO) tarafından başkent Bakü'de gerçekleştirilen 2. Azerbaycan - Türkiye Yatırım Forumu'na katıldı. Foruma Yılmaz'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve çok sayıda Azerbaycanlı ve Türk iş adamları katıldı.

"Erdoğan ve Aliyev'in kardeşliği, bizlere büyük fırsatlar sunuyor"

Azerbaycan'ın Milli Lideri, Haydar Aliyev'in "tek millet, iki devlet" şiarını başta ticaret ve ekonomi olmak üzere bütün alanlara yansıttıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün dünya sahnesinde yaşanan krizler, bilgi ve tecrübe aktarımının önemini bizlere göstermektedir. Birlikteliğimizin verdiği güçle ortak çalışmalarımızı artırarak sürdürmek, bölgemizin içinde bulunduğu sınamaları bir fırsat olarak değerlendirmemizi sağlayacaktır. Hedefimiz güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan ve barışın, istikrarın hüküm sürdüğü müreffeh bir bölgedir. Siyasi istikrarımız siz değerli iş insanları için en büyük güvencedir. Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in dostluğu, kardeşliği, bu milletlerin kardeşliği gibi bizlere büyük fırsatlar sunuyor. Çok güçlü bir siyasi irade var arkamızda. Bize düşen bu güçlü siyasi iradeyi somut projelere, somut faaliyetlere dayalı bir şekilde hayata geçirmektir. Küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği, dış ticarette artış hızının ortalamaların altında kaldığı, ticaret savaşları ile korumacılık eğilimlerinin giderek güç kazandığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

"Dünyanın iki katı kadar daha hızlı büyüme kaydetmiş durumdayız"

Pandemi sonrası dönemde dünyanın artan bir korumacılık ve yükselen bir belirsizlik ortamı içinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Dünya ticareti geçmişte büyümeden daha hızlı artardı. Şu anda büyüme ticaretin önüne geçmiş durumda. Ticaret büyümeden de daha geriye düşmüş durumda. Aslında bu dünyanın halini anlatan en güzel ekonomik gösterge. Daha liberal, daha açık, genişleyen bir küresel ticaret düzeninin yerini uluslararası kurulların, kuruluşların kuralların zayıfladığı, ikili ilişkilerin ve bölgesel entegrasyonun daha fazla ön plana çıktığı yeni bir dönem almıştır. Biz de bu yeni şartları iyi okumak ve buna uygun olarak hareket etmek durumundayız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin küresel salgın sonrasında en başarılı ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Cevdet Yılmaz, "2020-2024 dönemi, 5 yıllık dönem. Küresel salgın öncesi dünya ekonomisini 100 kabul ederseniz, bugün bu 5 yıldan sonra dünya ekonomisi 115'e gelmiş durumda. Yani sadece yüzde 15 büyüyen bir dünya ekonomisi var. Yıllık ortalama bakarsanız 3'ün altında. Aynı dönemde Türkiye ekonomisini 100 kabul ederseniz, geçmişte 2019'da 100 kabul ederseniz, bugün geldiğimiz noktada 130'u aşmış durumdayız. Yani dünya 100'den 115'e gelirken, Türkiye ekonomisi 100'den 130'a gelmiş durumda. Dünyanın iki katı kadar daha hızlı büyüme kaydetmiş durumdayız" diye konuştu.

"Türkiye ekonomisi şu an ilk 9 aylık dönemde yüzde 3.7 bir büyümeyle yoluna devam ediyor"

Türkiye ekonomisinin son 23 yıla büyüdüğünü belirten Yılmaz, "Dünya ekonomisi ortalama yüzde 3.5 büyümüş. Yıllık ortalamada. Aynı dönemde Türkiye ekonomisi yıllık ortalama 5.4 büyüme kaydetmiştir. Yani dünya ortalamasından 1.9 puan. Her yıl, her yıl, her yıl daha hızlı büyümüşüz. Bu da Türkiye'yi bugün farklı bir ekonomik güce, büyüklüğe kavuşturmuş durumda. Son dönemlere baktığımızda da 21 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. En son bu yılın 3. çeyreği rakamları var elimizde. Bu yılın ilk 9ayında da Türkiye ekonomisi yüzde 3.7 büyüme kaydetti. Tarımda yaşadığımız talihsiz bir yıla rağmen, hem don hem kuraklık yaşadık bu sene. Tarımımız muhtemelen yüzde altı civarında bir daralma gösterecek bu sene. Ama buna rağmen Türkiye ekonomisi şu an ilk 9 aylık dönemde yüzde 3.7 bir büyümeyle yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası'nın yaptığı bir sınıflandırmaya göre, Türkiye'nin ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş yapacağını belirten Yılmaz, "Bu sene nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi olacağız. Satın alma gücü paritesiyle ise dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağız. Türkiye bu şekilde yoluna devam ediyor. İhracatta rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Dünyada az önce anlattığım olumsuz şartlara rağmen, giderek yükselen korumacılığa ve belirsizliğe rağmen, bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilimlere, savaşlara rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. Son rakamlar yıllıklandırılmış rakamlara göre ihracatımız toplamda 271 milyar dolara yaklaşmıştır" dedi.

Türkiye'den yatırımcıları Azerbaycan'a, Azerbaycanlı yatırımcıları da Türkiye'ye davet eden Yılmaz, "Lütfen daha fazla yatırım yapın, iş birliği yapın. Sadece karşılıklı yatırım yapmakla kalmayın. Üçüncü ülkelerde de başka ülkelerde de ortak çalışmalar yapın. Bunu bekliyoruz. Bu yönde çağrı yapıyoruz. Karşılıklı yatırımlarımızı arttıralım ama aynı zamanda üçüncü ülkelerde de birlikte yatırımlar yapalım. Bu yönde çağrımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Zengezur bağlantısının açılması, Orta Koridor'un rekabet gücünü daha ileri seviyeye taşıyacaktır"

Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Orta Koridorun cazibesi ve kullanılabilirliğinin arttığını vurgulayan Yılmaz,"Sayın Başbakan da az önce altını çizdi. Bu anlamda orta koridorun en önemli bileşenlerinden birisi olan Azerbaycan'la ilişkilerimiz daha stratejik bir hale gelmiştir. Şüphesiz Azerbaycan ve Ermenistan arasında 8 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan ve barışın tesisine yönelik yol haritasını içeren anlaşma, bölgesel istikrar açısından önemli bir eşik oluşturmuştur. Bu barış tam anlamıyla gerçekleştiği zamanda hem Güney Kafkasya için büyük bir istikrar ve refah zemini oluşturmuş olacaktır, hem de Orta Asya ile Türk cumhuriyetleriyle Türkiye ve Avrupa'nın entegrasyonunda, ilişkilerinde çok önemli katkılarda bulunacaktır. Bu çerçevede Zengezur bağlantısının açılması, Orta Koridor'un rekabet gücünü daha ileri seviyeye taşıyacaktır" diye konuştu.

Azerbaycan'ın hem bölgesel hem de küresel ölçekte mühim bir rol üstlendiği enerji sektöründeki dönüşümünü de takdirle takip ettiklerini belirten Yılmaz, "Şunu Azerbaycan da çok iyi biliyor. Bizler de dünyada fosil yakıtlar giderek azalacak, fosil yakıtlara dayalı enerji politikası farklılaşacak. Azerbaycan bunu çok iyi tespit etmiş bir ülke olarak yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yapıyor. Biz de bu yaklaşımı destekliyoruz. Aynı zamanda tabii. Petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi de son derece doğru bir strateji. Ekonominin çeşitlendirilmesi, tek bir ürüne dayalı olmaması da son derece doğru bir politika. Yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türkiye olarak kardeş Azerbaycan'la her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu stratejik dönüşümün başarıyla sürdürülmesi, bölgesel enerji güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır" dedi.

2. Türkiye -Azerbaycan Yatırım Forumu'nun Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine, bölgenin istikrarına ve refahına katkıda bulunulmasını temenni ettiğini belirten Yılmaz, "Gelecek her bir nesille daha da güçlenecek olan birlikteliğimizin başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyaya örnek teşkil etmesini yine arzu ediyorum. Bugünkü yatırım forumunun yeni ortaklıklara, bereketli kazançlara ve kardeşliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Atacağımız her adım, kuracağımız her ortaklık, gelecek nesillere bırakacağımız kıymetli birer mirastır" ifadelerini kullandı. - BAKÜ