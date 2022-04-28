Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, 'Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. İlişkilerimizi ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. İlişkilerimizi ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Politika, Haberler

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