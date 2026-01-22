Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından birisi inşallah Türkiye'miz olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllardır Türkiye'nin krize, kaosa, kargaşaya, ekonomik olarak sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Allah'ın izniyle Türkiye bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak, hatta Türkiye bu süreçten en kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından birisi inşallah Türkiye'miz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'nun (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. Ankara'da özel bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sanayide, ticarette, savunmada kendi göbeğini kendisi kesen güçlü bir Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Erkan Güral'a TÜGİK Genel Başkanlığı görevinin sona ermesi nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erkan Güral kardeşime, yönetim kurulu üyelerine, kuruluşumuzun tüm mensuplarına ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Erkan Güral kardeşim ve ekibi bugüne kadar hayata geçirdikleri proje ve çalışmalarla TÜGİK çatısı altında ekonomimize çok kıymetli katkılar yaptılar. Bunun için kendilerine ayrıca tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. Genel kurul neticesinde teşekkül edecek yeni yönetime de çalışmalarında şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemizin en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonumuzun bünyesindeki 6 federasyon, 60 dernek, 500 farklı sektör ve mesleği temsil eden 10 bine yakın üyesiyle üretim ve ihracat odaklı yeni işbirlikleriyle ekonomi ve iş dünyamıza daha nice hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Son olarak kuruluşundan itibaren burada vazife üstlenmiş,çalışmalarıyla bu organizasyona değer katmış ancak bugün aramızda olmayan tüm kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

"Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği, iş dünyamızın da takdire şayan gayretleriyle Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık"

Yıllarca Türkiye'de fikir ve sanat erbabının, siyasetçilerin, yöneticilerin kendisi yapan, kendisi üreten bir Türkiye hayal ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayide, ticarette, savunmada kendi göbeğini kendisi kesen güçlü bir Türkiye. Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği, iş dünyamızın da takdire şayan gayretleriyle Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık. Cam tavanları kırdık, fitne duvarlarını yıktık. Önümüze çıkartılan ne kadar engel varsa milletimizle birlikte yürek yüreğe vererek bunların hepsini aştık. Demokrasiden hak ve özgürlüklere, enerjiden eğitime, sağlıktan turizme kadar aklınıza gelebilecek her başlıkta Türkiye'ye tarihinin en büyük başarılarını tattırdık. Uzun bir mücadele verdik. Sabırlı bir mücadele verdik. Fakat sonunda bize inanan, bize güvenen, istikbalini tam bir gönül huzuru içinde bizlere emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yaptık" diye konuştu.

"Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi deyim yerindeyse siparişlere yetişemiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu bugün bir kez daha gururla ifade etmek isterim: Birileri halen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var. Mevcut pazarlara yenilerini ekleyen, küresel konumunu günden güne perçinleyen bir Türkiye gerçeği var. Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum: Fabrikası yok dedikleri milli elektrikli aracımız Togg ülkemizin yanı sıra artık Avrupa'daki yolları da süslüyor. Balıklar ürküyor iddiasıyla karşı çıktıkları mühendis harikası savunma ürünlerimiz, dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi deyim yerindeyse siparişlere yetişemiyor. İş insanlarımız, firmalarımız, yatırımcılarımız ülkemizin ticaret hacminin artmasında, ticaret diplomasimizin gelişmesinde önemli roller üstleniyor. Yani her alanda hamdolsun büyük bir atılım içindeyiz. Üstat Necip Fazıl'ın 80 yıl önce özlemini dile getirdiği ideallerin de ötesine geçen bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Hatta koşuyoruz. Bunu da öyle birilerinin ihsanıyla değil, önümüze çıkartılan engellere ekonomimizi ve sanayimizi hedef alan kısıtlamalara rağmen başarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025 yılının 3. çeyreğinde ekonomimizi tam 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkartarak yeni bir rekora daha imza attık"

Yapılan hizmetleri ve başarıları anlatan Erdoğan, bunları anlatırken asla hamaset yapmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair son verileri şöyle anlattı:

"Hayal satmak, göz boyamak bizim siyasetimizde yeri olmayan bir tavırdır. Bizim buna zaten ihtiyacımız da yok. Çünkü biz 23 yılını şanla şerefle tamamladığımız iktidarlarımız boyunca hep eserlerimizle, icraatlarımızla, projelerimizle konuştuk. Rakamlar ortada. Ülkenin 23 yılda nereden nereye geldiği ortada. Somut başarılar, 23 sene önce hayal dahi edilmeyen kazanımlar ortada. Sadece şu rakamlara baktığımızda bile tabloyu çok net görebiliyoruz. Tüm karalama kampanyalarına karşın ekonomimiz geçtiğimiz üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 oranında büyüdü. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret savaşlarının tırmandığı yakın çevremizde ve dünyada gerilimlerin hakim olduğu bir dönemde tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ekonomi oldu. 2025 yılının 3. çeyreğinde ekonomimizi tam 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkartarak, yeni bir rekora daha imza attık. Geçtiğimiz yıl toplam 273,4 milyar dolarlık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Aynı dönemde hizmet ihracatımız 123,1 milyar doların üzerine çıktı. 2025'teki toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396 buçuk milyar dolara ulaştırdık. Savunma ve havacılık ihracatında ise adeta devrim yaptık. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı 2025'te tam 40 kat artırarak 10 milyar 554 milyon dolara yükselttik."

"Biz üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın her zaman yanındayız"

Sadece büyüme ve ihracat rakamlarında değil istihdamda da oldukça iyi bir yerde olunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor. Sanayicilerimizin, üreticilerimizin tarım, turizm, hizmet sektörümüzün şu an bizden temel beklentisi yetişmiş eleman ihtiyaçlarının karşılanması. Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız Gençliğin Üretim Çağı Programı'yla burada önemli bir açılım sağlıyoruz. 'GÜÇ' adını verdiğimiz bu programda inşallah hem eğitim ve istihdam süreci arasındaki kopukluğu giderecek hem de 3 yıl içinde 3 milyon gencimizi iş hayatına doğrudan dahil edeceğiz. Maaş ve sigorta primi gibi kalemlerde özel sektörümüzü de rahatlatacak yeni destekler sağlayacağız. Bizim prensibimiz şudur; biz üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"2025 senesini yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık, inşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız"

Enflasyon ve hayat pahalılığının da artık düzelmeye başladığını ve bu alanda da güzel sonuçların geldiğini belirten Erdoğan, "2025 senesini yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Enflasyonla mücadeleyi tek bir araçla değil, birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan kapsamlı politika adımlarıyla yönetiyoruz. Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak. Vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler. İnşallah biraz daha rahatlayacaklar. Yine bu süreçte en büyük başarımız deprem konutlarının inşasıdır. Yapamazsınız diyenleri burada da hayal kırıklığına uğrattık. Allah'a hamdolsun 455 binden fazla konutun kurasını çekip anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Böylece milletimize verdiğimiz bir sözümüzü daha tutmanın bahtiyarlığını yaşadık" dedi.

"Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından birisi inşallah Türkiye'miz olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ve dünyada yaşanan hadiselere bakıp umutsuzluğa veya endişeye kapılmanın yanlış olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Artan ticaret savaşları, artan belirsizlikler her gün bir yenisi patlak veren krizler sizi umutsuzluğa kesinlikle sürüklemesin. Yıllardır Türkiye'nin krize, kaosa, kargaşaya, ekonomik olarak sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Allah'ın izniyle Türkiye bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak hatta Türkiye bu süreçten en kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından birisi inşallah Türkiye'miz olacak. Komşumuz Suriye'de olduğu gibi fedakarlıklarımızın, emeklerimizin, tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyoruz. Nasıl 13,5 yıl boyunca bizi eleştirenler sırf ülkemize sığınan muhacirlere ensarlık yaptığımız için bizi topa tutanlar şimdi bize hak veriyorsa emin olun aynısı yarın başka alanlarda da yaşanacak. Bugün bizi sırf anlamadıkları için acımasızca eleştirenler yarın büyük bir mahcubiyet içinde hakkımızı teslim etmek zorunda kalacaklar. Ülkemiz milletimiz ve gençlerimiz için verdiğimiz çok boyutlu mücadelenin değeri gelecekte daha iyi anlaşılacak daha net görülecek. Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor. Bizim küresel siyasete dair yıllardır yaptığımız eleştirilerin haklılığı bugün ortaya çıkıyor. Davos'ta yapılan tartışmaları inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Doğruları cesaretle haykırdığımız için yıllardır bize demediklerini bırakmayanlar şimdi bakıyorsunuz bizimle aynı cümleleri kuruyor. Küresel adaletsizliklerden, küresel sistemin çarpıklıklarından bahsediyor. Tekrar ediyorum; Birileri umutsuzluk yaymaya çalışabilir. Felaket tellalları 23 yıldır yaptıkları gibi yine karamsar tablolar çizebilir. Bunların hiçbirine aldırmayacağız. Ekonomik tetikçilerin öngörü diye pazarladıkları karanlık senaryolarına prim vermeyeceğiz. Şundan buradaki tüm kardeşlerim emin olsun; Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır. Önümüzde yeni kapılar aralanacak. Karşımıza yeni fırsatlar çıkacak. Tahminlerimizin de ötesinde imkanlar belirecek. Türkiye yüzyılı yürüyüşümüz inşallah daha da hızlanacak. Destanlarımızın ezberden okunacağı, zafer marşlarımızın tüm dünyada yankılanacağı, başarılarımızı dost düşman herkesin konuşacağı, sonunda büyük ve güçlü Türkiye'nin olduğu yepyeni bir yolculuktayız. İnşallah bu yolu da son 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte alacağız. Bugün hayal gibi görünen nice hedefe yine hep beraber ulaşacağız. Biz buna yürekten inanıyor, iş dünyamıza ve aziz milletimize güveniyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. - ANKARA