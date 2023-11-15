Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakit evlatlarımız için gerekirse kendimizi yakma vaktidir" "Londra'dan Madrid'e, Cakarta'dan İslamabad'a kadar dünyanın dört bir köşesinde meydanları dolduran yüzbinler gösteriyor ki İsrail, insanlık vicdanında da şimdiden mahkum olmuştur" "İsrail katliamlarına devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakit evlatlarımız için gerekirse kendimizi yakma vaktidir"

" Londra'dan Madrid'e, Cakarta'dan İslamabad'a kadar dünyanın dört bir köşesinde meydanları dolduran yüzbinler gösteriyor ki İsrail, insanlık vicdanında da şimdiden mahkum olmuştur"

"İsrail katliamlarına devam ederse tüm dünyada lanetlenen terör devleti olduğunu tescil ettirecektir"

"Allah'ın izniyle zafer Filistin halkının olacaktır"

"Her türlü insani desteklerken İsaril'i yalnızlaştırmaya devam edeceğiz"

"Genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı yoksa emanetçi mi belli değil"

ANKARA - AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Londra'dan Madrid'e, Cakarta'dan İslamabad'a kadar dünyanın dört bir köşesinde meydanları dolduran yüzbinler gösteriyor ki İsrail, insanlık vicdanında da şimdiden mahkum olmuştur. İsrail katliamlarına devam ederse tüm dünyada lanetlenen terör devleti olduğunu tescil ettirecektir. Allah'ın izniyle zafer Filistin halkının olacaktır. Vakit evlatlarımız için gerekirse kendimizi yakma vaktidir. Her türlü insani desteklerken İsaril'i yalnızlaştırmaya devam edeceğiz. Genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı yoksa emanetçi mi belli değil" dedi.