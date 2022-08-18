Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareket etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret için, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret için, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine Ukrayna'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret için saat 09.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Polonya'nın Rzeszow Uluslararası Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan'ın beraberindeki kafilede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve MİT Başkanı Hakan Fidan yer aldı. Erdoğan ve beraberindekileri, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uğurladı.

Görüntü dökümü:

- Konvoyun gelişi

- Havaalanına giriş

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Burak TEKİN- Muhammet BAYRAM/ANKARA,