Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Finlandiya ve isveç'e hayır diyeceğiz&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finlandiya ve isveç'e hayır diyeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Finlandiya ve isveç'e hayır diyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO bir güvenlik örgütüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO bir güvenlik örgütüdür. İçerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. Bu ülkeler PKK ve ve YPG'ye ev sahipliği yapıyor. Biz sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz."

"Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok"

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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