Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Asla unutmayacağız

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay'da baraj patladı" iddiasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SPK Başkanına yaptığı istifa çağrısına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İftiraya, her türlü çirkefliğe sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz. İnsanlar can derdinde iken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, canla başla yürüten faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki son durumu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sermaya Piyasası Kurulu'nun (SPK) önünde yaptığı eyleme ve sonradan gerçek olmadığı anlaşılan, "Hatay'da baraj patladı" iddiasına sert sözlerle tepki gösterdi.

"ANA MUHALEFET ÇİRKİNLEŞTİ"

Siyasetin çirkinleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız DSİ vasıtasıyla bölgedeki barajların gözetimini yapmıştır. Siyaset burada çirkinleşti, ne yaptılar? Barajların patladığından, su tutamaz hale geldiğinden bahsetmeye başladılar. Sosyal medyanın bu noktada attığı iftiralarla bu zor zamanda bir olma, yekpare hareket etmemiz gereken bir anda ne yazık ki Türkiye'de siyaset belli bölümüyle ana muhalefet ciddi manada çirkinleşti." ifadelerini kullandı.

"HAYAT BOYU ZATEN BELGELERLE KONUŞMADIN"

Erdoğan, şunları söyledi: "Bu tür yalanlarla sosyal medyada yalanlar öbür taraftan bakıyorsunuz kalkıyor Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla SPK'nın önünde gösteri yapıyor. Bu milletin paralarının SPK'da veya farklı yerlerde yok edildiğinden bahsediyor. Gün bir ve beraber olma zamanıdır. Bu tür şeylerle ilgili elinde belgen varsa, hayat boyu zaten bu tür belgelerle konuşmadın. Hayatın hep yalanlarla hareket ettin. Bu arada yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Senin mumun çoktan yandı ve hala yanmaya devam ediyor.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Milletlerin ve devletlerin asırlar boyunca karşılaşabilecekleri ender felaketlerinden birini yaşarken birliğe, berabere, dayanışmaya, vicdana ihtiyacımız olan dönemden geçiyoruz. Bozguncuların fitnelerine, yalanlarına, hezeyanlarına itibar etmeden insanlarımıza aydınlık gelecek kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnsanlarımızın acılarını paylaştığı ortamda siyasi çıkar elde etmek için sağa sola saldıranlarını görmekten üzüntü duyuyorum. Çalışmaları değersizleştirmek için iftiraya, her türlü çirkefliğe sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz. İnsanlar can derdinde iken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, canla başla yürüten faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız."