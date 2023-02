Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Asla unutmayacağız

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay'da baraj patladı" iddiasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SPK Başkanına yaptığı istifa çağrısına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İftiraya, her türlü çirkefliğe sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz. İnsanlar can derdinde iken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, canla başla yürüten faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız." dedi.