Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da istikrarı tahkim edecek olan da biziz." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da istikrarı tahkim edecek olan da biziz."

AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da istikrarı tahkim edecek olan da biziz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da istikrarı tahkim edecek olan da biziz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da istikrarı tahkim edecek olan da biziz."

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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