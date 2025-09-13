Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TOGG'un yeni modeli olan T10F hediye edildi. Erdoğan, yeni model TOGG ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

DOLMABAHÇE'DE TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan TOGG'un mavi renkli yeni modeliyle Dolmabahçe'de test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi. TOGG T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
