Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Kırım Platformu, uluslararası toplumun Kırım davasına yapıcı katılımını sağlamaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kırım Platformu'nun uluslararası toplumun Kırım davasına yapıcı katılımını sağlamak için bir odak noktası olmaya devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kırım Platformu'nun uluslararası toplumun Kırım davasına yapıcı katılımını sağlamak için bir odak noktası olmaya devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Kılıç, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgütün katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 3. Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

Ukrayna'nın Bayrak Günü'nü ve Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Kılıç, Kırım'ın yasa dışı ilhakının üzerinden 9 yıldan fazla zaman geçtiğini, bu durumun halen uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğunu belirtti.

Kılıç, yasa dışı ilhak nedeniyle Kırım halkının büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, Türkiye'nin, bölgenin yerli halkından olan Kırım Türklerinin güvenliğine ve refahına büyük önem verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2014'ten bu yana Kırım'ın ilhakına karşı açık ve tutarlı bir politika benimsediğini hatırlatan Kılıç, " Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığımız ve desteğimiz, geçen yıl 24 Şubat'tan sonra daha da güçlenmiştir. Desteğimiz bu savaş bittikten uzun süre sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Kırım Yarımadası'nın ilhakı nedeniyle 25 binden fazla Kırım Tatar Türkü'nün evlerini terk etmek zorunda kaldığını, geride kalanların ise birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirterek, Kırım Tatarlarının kendi topraklarında yaşama hakkını desteklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç, Kırım Platformu'nun ilk zirvesine katıldıktan sonra gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve arkadaşları ile tüm tutuklu Kırım Tatar Türklerinin en kısa sürede evlerine dönebilmesi ve aileleriyle buluşabilmesini umduğunu belirtti.

Türkiye'nin Kırım Platformu girişimini, başlangıcından bu yana memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini kaydeden Kılıç, bu platformun uluslararası toplumun dikkatini Kırım'a çekmek amacıyla bir "diyalog platformu" olarak tasarlandığını söyledi.

"Bu platformun, uluslararası toplumun Kırım davasına yapıcı katılımını sağlamak için bir odak noktası olmaya devam edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullanan Kılıç, Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesi yönündeki çabalarından dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna parlamentosuna (Verkhovna Rada) teşekkür etti.

Kılıç, öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Onun işgal olarak adlandırdığı şey aslında Kıbrıs Türk halkına yönelik acımasız saldırıyı sona erdiren bir barış operasyonuydu. Tüm katılımcılara saygımdan ve bizi burada birleştiren haklı davanın bilincinde olarak yorumlarımı burada bırakacağım." ifadelerini kullandı.

Diplomasi yoluyla barışçıl çözüm vurgusu

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için alternatif yol bulmaya yönelik küresel ilginin arttığını kaydeden Kılıç, "Diplomasi yoluyla barışçıl çözüm, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına dayalı adil ve kalıcı bir barışı tesis etmenin tek yoludur. Bu da aramızda etkili bir koordinasyon gerektiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kılıç, bu amaçla savaşın başından bu yana Türkiye'nin çok çalıştığını belirterek, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini kolaylaştırdığını, Tahıl Girişimi'ni başarılı şekilde uyguladığını, 2022'de Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesinde barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

60'tan fazla ülke ve uluslararası örgütün temsilcilerinin bugün Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemek için toplandığını kaydeden Kılıç, "Her birimiz desteğimizi çeşitli şekillerde gösteriyoruz. Ancak bu, uluslararası hukuka dayalı adil ve uygulanabilir bir barışa yönelik nihai hedefimizi hiçbir şekilde değiştirmez." ifadelerine yer verdi.

Kılıç, bölgede barışın, refahın ve istikrarın bir an önce yeniden tesis edilmesi temennisinde bulundu.