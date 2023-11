Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyünde Kursiyerlerle Buluştu

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyünde mesleki eğitim gören kursiyerlerle buluşarak onlarla sohbet etti. Belediye başkanlığında ilk dönemini çıraklık olarak nitelen Başkan Soner Çetin, "İkinci dönemi kalfalık olarak değerlendiriyorum. Şimdi ustalık dönemine hazırım" dedi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyünde mesleki eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Atatürk Kadın Yaşam Köyüne giderek burada eğitim gören kursiyerlerle buluşan ve onlarla sohbet eden Başkan Soner Çetin, "İki dönemdir Çukurova Belediye Başkanlığı yapıyorum. İlk dönemi çıraklık olarak değerlendirirsek ikinci dönem için kalfalık diyebiliriz. Mart ayında yerel seçimler yapılacak. Üçüncü döneme hazırlanıyoruz. Ben ustalık dönemine hazırım ve sizlerin desteğini bekliyorum" diye konuştu.

Belediye başkanlığı yaptığı süre içinde her kesime eşit ve adil hizmet götürme çabasında olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, "Her yaştan vatandaşımıza yönelik projeler geliştirdik. Bunların birçoğu Türkiye'ye örnek projelerdi. Bunlardan biri de içinde bulunduğumuz Atatürk Yaşam Köyüdür. Bu tesiste onlarca kurs açtık. Halk Eğitim Müdürlüğü ile açtığımız bu kurslarda kadınlarımız bir yandan hobilerini geliştirdiler bir yandan da meslek sahibi oldular. Üretici olan kadınlar hem kendi ayakları üzerinde durdu hem de aile bütçesine katkı sağladı. Her zaman kadınlarımızın yanında olduk. Onlar da bize her zaman destek oldu. Zaten kadınların desteğini alan siyasetçi mutlaka başarılı olur" dedi.

Başkan Soner Çetin, kursiyerlerin sorun ve şikayetlerini dinleyip taleplerini alarak, sorunların çözümü için yanında bulunan birim müdürlerine talimat verdi. Yaklaşan yerel seçimlerde yine en büyük desteği kadınlardan beklediğini kaydeden Başkan Soner Çetin, kadınların desteği ile her güçlüğün üstesinden geleceklerini söyledi.