CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 38. Olağan Kurultayı için genel başkan adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Ankara Spor Salonu'nda yerini aldı. Kurultayda, CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve diğer adaylar yarışacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 38. Olağan Kurultayı için genel başkan adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Ankara Spor Salonu'nda yerini aldı.

CHP 38. Olağan Kurultay'ı Ankara Spor Salonu'nda başladı. Salona giriş yapanlar, olağan kurultayda CHP Genel Başkanlığına aday olan Özgür Özel ve hem mevcut genel başkan hem de genel başkanlığa aday Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Genel Başkan adaylarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer CHP Büyükşehir Belediye Başkanları oldu.

Olağan kurultayın gerçekleştiği salonda sahne karşısında tribünlerin sağ tarafında Özgür Özel destekçileri ve sol tarafında Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salona selamlamasının ardından Genel Başkan Adayı Özel ile tokalaştı.

Saat 10.00'da açılan Hazirun Cetvelinde bin 366 delegenin ise oy kullanması beklenirken kurultayda, CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, değişimcilerin adayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen yarışıyor. Eski milletvekili İlhan Cihaner'in ise adaylıktan çekildiği öğrenildi. - ANKARA