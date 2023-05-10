CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Suruç'ta Yurttaşların Sorunlarını Dinledi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Büyük Sergen Mahallesi'ni ziyaret ederek yurttaşların sorunlarını dinledi. Tanal'a derdini anlatan yurttaş, "21 yılda ne yapmış ki burada? Bir de diyor ki; 'Amerika bizi kıskanıyor' Amerika senin neyini kıskanacak? Halimiz bu. Görsün tüm dünya. Çocuklarımız okula gitmiyor. Burada bazı çocuklar okula gidiyor, bazıları gitmiyor. İmkanlarımız yok. Çocuklarımızın hepsi hasta. Sıtma oluyorlar. Kimse buraya gelmedi. Ne kaymakam geldi ne belediye geldi. Kimsenin yüzünü görmedik. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Büyük Sergen Mahallesi'ni ziyaret ederek yurttaşların derdini dinledi. Tanal'ın dinlediği yurttaşlar, şunları söyledi:

"Bizim camimiz bu. Camide hocamız vardı. Hoca terk etti. Bu caminin içinde kimse oturabilir mi? Mesela cuma günü gelip namaz kılacağız; nerede kılacağız? Ne hale düştük. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hale gelmemesi lazım. 21 yılda ne yapmış ki burada? Bir de diyor ki; 'Amerika bizi kıskanıyor' Amerika senin neyini kıskanacak? Halimiz bu. Görsün tüm dünya. Çocuklarımız okula gitmiyor. Burada bazı çocuklar okula gidiyor, bazıları gitmiyor. İmkanlarımız yok. Çocuklarımızın hepsi hasta. Sıtma oluyorlar. Kimse buraya gelmedi. Ne kaymakam geldi ne belediye geldi. Kimsenin yüzünü görmedik. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Sivrisinek sorunu var. Burada akşam oturamıyoruz. Nerede çalışıyorlar? Biz, Beyazgül'ün (Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül) bir şeyini görmedik. Gönder bunu ona. Görsün Beyazgül halimizi. Biz bu suyu içiyoruz. Beyazgül görsün. Bunu hayvan içmez. Amerika bizim bu suyumuzu mu kıskanacak? Biz, pisliğin içinde yaşıyoruz. Biz bu suyu içiyoruz. Kimse bizim sesimizi duymuyor. Köy 60-70 haneydi. 10 hane kaldı. Neden? Millet kaçtı."

"BELEDİYEYE HABER VERDİK; ORTADA BİR ŞEY YOK"

"Dilekçe verdik. Belediyeye haber verdik. DSİ'ye müracaat ettik. 'Evet' diyorlar ama ortada bir şey yok. Bir taziye evimizin olması lazım. Tuvaleti yok. Kazdığımız zaman su çıkıyor."

"BİR NESLİ EĞİTİMSİZ BIRAKTILAR"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal şöyle konuştu:

"Burası Büyük Sergen İlkokulu. Su drenaj kanalları yapılmadığı için okul su içerisinde kaldı ve buradaki çocuklar taşımalı eğitime götürüldü. Kepazelik. Okulların geldiği hal bu. Bir nesli eğitimsiz bıraktılar. 250 nüfusu var. Okulun geldiği hal bu. Camiye gideceğiz, orası da su altında. Aynı zamanda taziye evi de su altında. Yazık, günah. Artık sözün bittiği noktadayız. Çocukların barındığı alan çocuk hakları sözleşmesine, insan hakları sözleşmesine aykırılık teşkil ediyor."