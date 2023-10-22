CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki Maaş Adaletsizliğini Gündeme Getirdi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda uzun yıllardır en düşük memur maaşından daha az ücret alan personel olduğunu ısrarla gündeme getiriyorum. Bakanlığa bilgi edinme ile en düşük memur maaşını sordum. Bakanlık en düşük memur (memur, daktilograf veya şöfor) maaşının aile ve çocuk yardımı, lisan tazminatı, toplu sözleşme primi vs. hariç 21 bin 839 lira 32 lira olduğunu açıkladı. Ek ödemelerle bir memur 22 bin liradan biraz fazla maaş alacak bu hesaba göre. Ama elimde bordro var tüm ödemelerin eklendiği bordrodaki ücret 20 bin lira değil. Bordro bakanı tekzip etti. Bordro mu doğru söylüyor, yoksa bakan mı? Gerçekler ortada. Böyle bir adaletsizlik olamaz. 25 yıllık memurlara nasıl oluyor da en düşük memur maaşından az ücret veriyorsunuz bunu açıklamak zorundasınız. Doğru rakamları kamuoyuna açıklamak zorundasınız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda en düşük maaş alan çalışanlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İlgezdi açıklamasında, memurların bordlarındaki maaşların, bakanlığın kendisine verdiği rakamlardan daha düşük olduğuna dikkat çekti. İlgezdi açıklamasında şunları söyledi:

"BORDRO BAKANI TEKZİP ETTİ"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda uzun yıllardır en düşük memur maaşında daha az ücret alan personel olduğunu ısrarla gündeme getiriyorum. Bakanlığa bilgi edinme ile en düşük memur maaşını sordum. Bakanlık en düşük memur (memur, daktilograf veya şöfor) maaşının aile ve çocuk yardımı, lisan tazminatı, toplu sözleşme primi vs. hariç 21 bin 839 lira 32 lira olduğunu açıkladı. Ek ödemelerle bir memur 22 bin liradan biraz fazla maaş alacak bu hesaba göre. Ama elimde bordro var tüm ödemelerin eklendiği bordrodaki ücret 20 bin lira değil! Bordro bakanı tekzip etti! Bordro mu doğru söylüyor, yoksa bakan mı? Gerçekler ortada.

"DOĞRU RAKAMLARI AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ"

Elimde resmi bordro var ve diyor ki; 19 bin 950 lira 46 kuruş net yatan. Bakan diyor ki; en düşük maaş yeni işe giren, ek göstergesi düşük memur için 21 bin 839 lira 32 kuruş. Bu açıkça kandırmaktır. Böyle bir adaletsizlik olamaz. 25 yıllık memurlara nasıl oluyor da en düşük memur maaşından az ücret veriyorsunuz bunu açıklamak zorundasınız. Doğru rakamları kamuoyuna açıklamak zorundasınız" dedi.